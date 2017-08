premium

Erelijst Paumen puilt nog meer uitenomen in Hall of Fame

45 min geleden ANP

Oud-international Maartje Paumen is opgenomen in de 'Hall of Fame' van de Europese hockeyfederatie (EHF). Naomi van As en Ellen Hoog, die na Rio 2016 (olympisch zilver) eveneens afscheid namen van Oranje, behoorden tot de tien genomineerden. Met Paumen kregen de Duitser Moritz Fürste en de Britse Kate Richardson-Walsh de meeste stemmen.