Met de verdiende triomf voor eigen publiek bekroonde de Nederlandse ploeg een succesvolle hockeyzomer. Begin juli sloot Oranje de halvefinaleronde in de World League in Brussel winnend af. Daarna was Nederland ook de sterkste bij een vierlandentoernooi in Barcelona.

Annan kreeg bij de EK in eigen land nogmaals de bevestiging dat het Nederlandse vrouwenhockey ook zonder de 'Grote Drie' (Maartje Paumen, Naomi van As, Ellen Hoog) internationaal meetelt. De Australische oud-international moest na Rio 2016 (zilver) voor onder anderen middenveldster Eva de Goede (rustjaar) en keepster Joyce Sombroek (gestopt) eveneens vervangers zoeken.

De vernieuwde en verjongde selectie van Annan bleek in het Amsterdamse Bos bestand tegen de druk van het moeten presteren voor eigen publiek. Ook de bondscoach zelf, die in Rio de Janeiro soms leek bevangen door stress, maakte een veel stabielere indruk dan een jaar geleden in Brazilië.

Het is de negende Europese titel voor de hockeysters. In 2011 won Nederland voor het EK-goud voor het laatst.