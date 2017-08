Het regent afzeggingen voor US Open

Murray heeft al langer last van zijn heup. Hij begon nog wel aan zijn favoriete grandslam op Wimbledon, maar werd in de kwartfinale uitgeschakeld door de Amerikaan Sam Querrey. Murray hinkte tijdens dat duel soms over de baan. De Schot meldde zich vervolgens ook af voor de Rogers Cup in Montreal en het toernooi van Cincinnati. Daardoor verloor hij zijn koppositie op de wereldranglijst aan Rafael Nadal.

Murray is niet de eerste topspeler die moet afzeggen. Novak Djokovic,Stan Wawrinka, Milos Raonic en Kei Nishikori gingen hem voor.