Feyenoord loot ADO Den Haag in KNVB-beker

Gisteren, 22:45 ANP

Feyenoord is in de eerste ronde de KNVB-beker gekoppeld aan ADO Den Haag. De landskampioen ontvangt het elftal van trainer Alfons Groenendijk in de eigen Kuip.