Heracles en Excelsior in balans

42 min geleden ANP

Heracles Almelo is na drie duels nog altijd ongeslagen in de eredivisie. De Tukkers moesten zaterdag op eigen veld tegen Excelsior echter genoegen nemen met een punt: 2-2. De thuisclub gaf twee keer een voorsprong snel weer uit handen. Daarom leidde het (vijfde) puntje in Twente niet tot al te veel vrolijkheid en tevredenheid. In de extra tijd kreeg de late invaller Anouar Hadouir bij Excelsior nog de rode kaart voor een grove charge.