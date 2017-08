Het Romeinse doelpunt kwam op naam van de Bosniër Edin Džeko, vorig seizoen topscorer in de Italiaanse competitie. Icardi, die vorige week in de seizoensopening tegen Fiorentina (3-0) ook al twee keer trefzeker was, zorgde er in de 67e en 77e minuut voor dat Internazionale op voorsprong kwam. Het slotakkoord was voor de Uruguayaan Matías Vecino.

De van PSV overgekomen Héctor Moreno zat bij AS Roma de gehele wedstrijd op de bank.