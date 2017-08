Klacht tegen Agüero ingetrokken

De politie stelde een onderzoek in naar het gedrag van Agüero naar aanleiding van een klacht van een suppoost. Volgens deze functionaris zou de Argentijn hem zaterdag in de wedstrijd in en tegen Bournemouth hebben geslagen. Dat zou zijn gebeurd in de chaotische taferelen na de late winnende treffer (1-2) van Raheem Sterling.

Sterling vierde het doelpunt met de fans in het uitvak, van wie een aantal het veld betrad. Politie en stewards moesten ingrijpen. De scheidsrechter bestrafte de doelpuntenmaker met een tweede gele kaart, de politie arresteerde twee City-supporters.

Agüero zei meteen al na afloop dat hij de aanklacht van de steward niet begreep. ,,Ik heb niemand geraakt, de beelden zullen dat uitwijzen.''