"Het is jammer dat hij weggaat. Maar we kunnen hem niet houden. Het was een buitenkansje dat hij vorig jaar voor ons koos. Het geld hebben we niet nodig. Wij hebben vorig jaar voldoende verkocht", aldus Stegeman die de transfersom van circa twee miljoen voor een deel wil investeren in vermoedelijk toch weer een aanvaller.

De trainer liet Armenteros gisteren buiten de selectie voor de thuiswedstrijd tegen Excelsior (2-2). Hij zou na zijn liesblessure op de bank beginnen. Hij was wel in het stadion aanwezig maar meed de media. De club wilde evenmin reageren op de onderhandelingen met Benevento, afgelopen seizoen voor het eerst in de historie gepromoveerd uit de Serie B. De 27-jarige Zweed, die zich maandag moet melden bij de nationale selectie, maakte vorig seizoen 19 goals in 29 wedstrijden voor de Almeloërs.

Stegeman hoopt dat de komende week geen bod komt op Brandley Kuwas, die opnieuw opviel door de schitterend ingeschoten 1-0 voor Heracles, maar in de rust geblesseerd achterbleef in de kleedkamer. "Ik heb van geen enkele club wat gehoord", stelde Kuwas zijn trainer enigszins gerust. "Ik ben er ook niet mee bezig. Het is mooi om te horen dat er over mij gepraat wordt, maar ik concentreer me op Heracles." Stegeman liet doorschemeren dat hij eventueel een vertrek van zijn smaakmaker zal proberen te blokkeren.