De Amerikaan, die nu 50 partijen op rij ongeslagen is, versloeg zijn rivaal uit Ierland nadat de scheidsrechter in de tiende ronde een einde aan het gevecht maakte.

McGregor begon sterk, maar kon uiteindelijk niet op tegen de ervaren Mayweather. Toen The Notorious bleef wankelen, werd de partij via een technische knock-out tot een einde gebracht door de scheidsrechter.

Sterke start McGregor

McGregor imponeerde in de eerste rondes met zijn voetenwerk en zijn snelle jab. Hij had dan ook de overhand ten opzichte van Mayweather. De Amerikaan kwam in de vierde ronde iets meer in zijn ritme en landde enkele rake stoten.

De frustraties liepen in de vijfde ronde na veelvuldig duw- en trekwerk wat op. Toen beide vechters hun hoek opzochten, deelde Mayweather een duw uit, waar de scheidsrechter niet van gediend was, maar straffen bleven uit.

McGregor raakte na zijn verrassend sterke start vermoeid, waarna Mayweather het initiatief naar zich toetrok. De zesde en zevende ronde gingen op overtuigende wijze naar de Amerikaan, die lang fris bleef en zijn duidelijk vermoeide Ierse opponent steeds meer kon opjagen. Het resulteerde in de negende ronde bijna in een knock-out. Een ronde later had de scheidsrechter genoeg gezien en stopte hij het gevecht.

MMA

Voor McGregor was het zijn eerste gevecht als bokser. De Ier veroverde de afgelopen jaren in razendsnel tempo de mixed martial arts-wereld. Hij werd vorig jaar de eerste vechter ooit met titels in twee verschillende gewichtsklassen in de UFC, de meest prestigieuze MMA-organisatie van dit moment.

Pensioen

Mayweather ging twee jaar geleden na 49 zeges en nul verliespartijen met pensioen. De Amerikaan wilde echter dolgraag terugkeren om te cashen met een clash tegen de meest populaire vechtsporter ter wereld. Niet meer dan logisch. Mayweather veranderde zijn bijnaam ooit eigenhandig - vanwege zijn lucratieve loopbaan - van Pretty Boy Floyd naar Money Mayweather,

Money Fight

De twee vechtersbazen wisten de afgelopen maanden de ogen van de mondiale sportwereld op zich gericht. Het duo trok tijdens een heuse mediatour zelfs langs vier wereldsteden. Over en weer regende het beledigingen, hetgeen voor steeds meer aandacht zorgde. In totaal

Naar verluidt incasseert Mayweather zo’n 300 miljoen dollar. McGregor moet het doen met 100 miljoen euro. Het gevecht, dat door honderden bekendheden als LeBron James, Mike Tyson en P. Diddy, werd bijgewoond, werd niet voor niets The Money Fight genoemd.