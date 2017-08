"Ik heb hem vandaag als een Mexicaan laten vechten", aldus McGregor, doelend op het feit dat Mexicanen er in de ring altijd in vliegen en niet mikken op punten, zoals Mayweather in het verleden vaak deed.

"Het was een close gevecht", vervolgde McGregor, die in de tiende ronde na een technische knock-out verloor en behoorlijk baalde van het feit dat de scheidsrechter de partij stopte.

"Als ik moe ben, ga ik altijd een beetje zwalken. Ik had graag nog even doorgegaan. Het was niet zo dat Floyd me echt schade had toegebracht. Ik had liever gehad dat hij me had neergeslagen, dan had ik volgens de regels nog wat seconden gekregen om te herstellen. Dan had ik gewoon door kunnen gaan."

Ondanks zijn verlies tegen de volgens velen beste bokser aller tijden stond McGregor na afloop met een brede glimlach in de ring. "Ik ben blij en trots dat ik dit heb kunnen doen, met mijn team en voor mijn land."