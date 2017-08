De 30-jarige Argentijn maakte zijn 350e en 351e competitietreffer voor FC Barcelona. Hij is nu de tweede speler in de vijf grote competities in Europa die minstens 350 keer heeft gescoord voor één werkgever. Voor dat aantal had Messi slechts 384 optredens nodig.

Alleen Gerd Müller deed het in de jaren 60 en 70 nog beter. De legendarisch spits van Bayern München scoorde 365 keer in de Bundesliga. Der Bomber moet echter vrezen dat Messi hem dat record in de komende maanden afhandig zal maken.

Barcelona-trainer Ernesto Valverde, die zijn 350e duel coachte in de Primera Division, stelde terecht vast dat Messi nog vaker had kunnen scoren op bezoek bij Alaves. Zo miste de sterspeler voor rust een penalty. "Hij had pech met die penalty", vond Valverde. Een schitterende redding van goalie Fernando Pacheco stond een hattrick van de Zuid-Amerikaan in de weg.