De goalie van Leicester City stopte in het verloren Premier League-treffen met Manchester United op Old Trafford een penalty van Romelu Lukaku. In zijn lange loopbaan bij United slaagde Peter Schmeichel er nooit in om, drie tegenstanders mochten aanleggen vanaf de strafschopstip, in een competitieduel een penalty te stoppen op Old Trafford, weet Opta.

Het zal Schmeichel senior hoogstwaarschijnlijk een zorg zijn. De beste Deense keeper aller tijden pakte vijf keer de landstitel met The Mancunians, drie keer de FA Cup en in 1999 de Champions League. In 1992 werd hij bovendien Europees kampioen met Denemarken. Zoon Kasper pakte drie titels, die in de League Two, in de Championship en in 2016 het landskampioenschap in de Premier League.