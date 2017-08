Feyenoord trapte om 12.30 uur af tegen Willem II en stond bij rust al op een comfortabele 4-0 voorsprong. De formatie van Giovanni van Bronckhorst zegevierde uiteindelijk met 5-0.

Ajax won in Venlo met 2-0 van VVV en PSV was met dezelfde cijfers in eigen huis te sterk voor Roda JC. FC Utrecht ging na de Europese uitschakeling door Zenit Sint-Petersburg ook in Groningen ten onder. De ploeg van Erik ten Hag verloor met 2-1.

