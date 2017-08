"Ik word er gek van", zei Van de Looi vlak voor het competitieduel met Feyenoord, dat om 12.30 uur in De Kuip begint. "De ene dag komt hij wel en de andere dag weer niet."

Van de Looi ziet in Veerman een directe versterking voor de basis van de Tilburgse club. De 26-jarige Volendammer is in dienst van sc Heerenveen, maar is in Friesland geen eerste keus. "Hij is meer dan welkom. Daar hoef je niet moeilijk over te doen", aldus de trainer tegen FOX Sports.

Eerder ketste een overgang van Veerman naar FC Utrecht af. Willem II heeft nog tot komende donderdagavond 24.00 uur om de boomlange spits vast te leggen.