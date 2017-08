Dezelfde elf namen van Feyenoord die vorige week nipt afrekenden met Excelsior hadden zondagmiddag heel wat minder moeite met Willem II. Na twintig minuten was de zaak al beklonken in de Kuip.

Foto: ANP Pro Shots

Jens Toornstra opende in de dertiende minuut de score. Treffers van Steven Berghuis, nogmaals Toornstra en Tonny Vilhena maakten de tweede helft overbodig in Rotterdam. Het was een nieuwe domper voor Erwin van de Looi. De trainer van Willem II gaf op voorhand aan gefrustreerd te zijn door het uitblijven van de komst van Henk Veerman.

Foto: ANP Pro Shots

In de tweede helft gebeurde er weinig. Cheick Touré maakte zijn debuut voor de Rotterdammers. Met zijn 16 jaar en 201 dagen is Touré de op-een-na jongste Feyenoord-debutant. Alleen Georginio Wijnaldum was nog jonger bij zijn debuut voor Feyenoord. Halverwege de eerste helft moest Giovanni van Bronckhorst al voor de eerste keer wisselen. De geblesseerde Ridgeciano Haps werd vervangen door Miquel Nelom.

Feyenoord scoorde nog één keer. Jean-Paul Boëtius benutte in de tachtigste minuut een penalty. Vorige week maakte de vleugelspeler op bezoek bij Excelsior nog de winnende goal.