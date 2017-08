Jos Verstappen: "Dit houdt geen stand zo"

"Dit is een flinke domper, ik merk aan Max hoe ontzettend moeilijk het voor hem is", legt Jos uit tegenover Ziggo Sport. "Hij kan er zelf helemaal niks aan doen. Geluiden dat hij het materiaal kapot maakt, zijn grote onzin. We weten wat er is: het materiaal is gewoon niet goed genoeg."

Verstappen senior benadrukt dat het team uit Milton Keynes en de motorleverancier Renault orde op zaken moeten stellen: "We gaan zo twijfelen aan alles. Voor Max is het moeilijk om zo steeds weer motivatie op te brengen: hij doet het steeds ontzettend goed in de kwalificatie, is een halve seconde sneller dan zijn teamgenoot en sneller dan de Ferrari's. Dan mag je niet na acht ronden al uitvallen in de race. Niet met een topteam."

Voor dit seizoen is het echter toch een kwestie van afwachten, meent Jos: "Dit jaar kunnen we er zeker niets aan doen, maar we moeten dit eens laten bezinken met elkaar beraden. Want dit houdt geen stand zo."