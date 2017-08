Arias buiten selectie van PSV

Arias gaf vorige week bij Telesport te kennen weg te willen uit Eindhoven. Premier League-club Swansea City is in de Colombiaan geïnteresseerd.

Volgens de officiële berichten is Arias geblesseerd en PSV zal met het oog op een mogelijke transfer ook geen risico met de speler willen nemen. De 25-jarige verdediger trainde, nadat hij in de vorige speelronde tegen NAC Breda een tik op zijn enkel had gekregen, afgelopen week ook al enkele malen apart van de groep.

Cocu verrast verder niet met zijn basisformatie. Jürgen Locadia is weer de centrumspits van PSV, Luuk de Jong begint op de bank. Joashua Brenet is de vervanger van Arias.

Opstelling PSV: Zoet; Brenet, Luckassen, Isimat en Paal; Van Ginkel, Pereiro en Hendrix; Bergwijn, Locadia en Lozano.