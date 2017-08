Slordig PSV boekt kleine zege op Roda JC

Die stand stond al na 24 minuten op het bord. Eerst passeerde Jürgen Locadia (gelanceerd door Marco van Ginkel) de door PSV aan Roda verhuurde doelman Hidde Jurjus, en daarna bracht Hirving Lozano de marge op twee. De Mexicaan benutte de rebound die Jurjus weggaf op een schot van Locadia.

Al voor de rust hadden de Eindhovenaren de score verder kunnen opvoeren. Joshua Brenet kopte over uit een hoekschop, Lozano schoot kiezelhard in het zijnet, terwijl Locadia van dichtbij Jurjus op zijn weg vond.

Memphis

Onder toeziend oog van Memphis Depay en de afscheid nemende Andres Guardado en Hector Moreno meldde Roda zich in de eerste tien minuten van de tweede helft al vaker voor het vijandelijke doel dan in de hele eerste helft. Mitchel Paulissen schoot eerst van twintig meter net over, en kopte de bal daarna in de handen van Jeroen Zoet.

Lozano (over na een scrimmage), Steven Bergwijn (hard over) en Locadia (hard voorlangs) kregen goede mogelijkheden om Jurjus te passeren, maar geen van de PSV'ers slaagde daar in. Aan de overkant kreeg Simon Gustafson dé kans om de spanning terug in de wedstrijd te brengen, maar de Feyenoord-huurling schoot (knap bediend door Mikhail Rosheuvel) hopeloos over.

Omdat ook de invallers Siem de Jong (gestuit door Jurjus) en Bart Ramselaar (opnieuw redding van de Roda-goalie) het vizier niet op scherp hadden, bleef het 'slechts' bij 2-0 en trakteerde het publiek in het Philips Stadion de spelers na afloop op een fluitconcert.