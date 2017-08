Wijnaldum deelt Arsenal enorme dreun uit

Wenger kreeg het vorige seizoen veel kritiek, omdat hij Arsenal maar niet aan succes kon helpen. Tegen de wens van veel supporters in zette de langstzittende coach in de Premier League toch zijn handtekening onder een nieuw, tweejarig contract. Hij beloofde zijn club prijzen, maar voorlopig sprokkelde Arsenal in de eerste drie competitiewedstrijden van het huidige seizoen slechts drie punten bij elkaar.

Georginio Wijnaldum had weer een basisplaats bij Liverpool. Roberto Firmino, Sadio Mané, Mohamed Salah en Daniel Sturridge scoorden voor de thuisploeg. Bij Arsenal keerde Alexis Sanchez terug in de basisploeg. Alexandre Lacazette, gekomen voor 50 miljoen euro, speelde alleen het laatste half uur. Liverpool heeft na drie duels zeven punten, twee minder dan koploper Manchester United, dat na drie speelronden in de Premier League als enige nog zonder puntenverlies is.

Tottenham Hotspur - Burnley

Tottenham Hotspur verspeelde in eigen huis twee punten tegen Burnley. De Londenaren stonden lange tijd met 1-0 voor dankzij Dele Alli, maar zagen de bezoekers in blessuretijd alsnog langszij komen dankzij Chris Wood. Vincent Janssen bleef de hele wedstrijd op de bank bij de thuisclub.

