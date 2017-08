Van der Wiel ziet Cagliari verliezen van Milan

Voor Milan, dat deze zomer voor een slordige 200 miljoen investeerde in de selectie, maakten Patrick Cutrone en de Spanjaard Suso de doelpunten. Zij waren vorige week ook al trefzeker in de uitwedstrijd (0-3) tegen Crotone. De Braziliaan João Pedro maakte tien minuten na rust nog gelijk voor de bezoekers uit Sardinië, maar Suso kroonde zich dankzij een benutte vrije trap in de 70e minuut tot matchwinner.

De ploeg van Vincenzo Montella vindt zo aansluiting bij Internazionale en regerend kampioen Juventus, die zaterdag al op zes punten kwamen.

Napoli

Ook Sampdoria en Napoli zijn na twee speelronden nog zonder puntenverlies. Sampdoria was met 1-2 te sterk voor Fiorentina. Napoli won in eigen stadion met 3-1 van Atalanta, mede dankzij een doelpunt en een assist van Dries Mertens. Het was voor de Belg de achttiende treffer dit kalenderjaar. Bij Atalanta stond Hans Hateboer in de basis, hij werd tien minuten voor tijd gewisseld. Aan het begin van de tweede helft kwam Marten de Roon in het veld.

Verdediger Stefan de Vrij won met Lazio de uitwedstrijd bij Chievo Verona. Een minuut voor tijd tekende Sergej Milinkovic-Savic voor het winnende doelpunt (1-2).

Bram Nuytinck maakte in zijn tweede competitie-optreden voor Udinese zijn eerste treffer. Dat gebeurde bij een 2-0 achterstand tegen het gepromoveerde AC Spal Ferrara. Udinese kwam zelfs nog op gelijke hoogte, maar AC Spal won toch dankzij een doelpunt in de 94e minuut (3-2).