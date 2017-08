Telesport Video - Prachtige aanval Ajax leidt tot goal

1 uur geleden

Ajax is in Venlo niet tegen nieuwe averij opgelopen. De Amsterdammers wonnen enkele dagen na de Europese blamage in Rosenborg met 0-2 van VVV-Venlo. Klaas-Jan Huntelaar vervulde als wissel een hoofdrol. Bekijk alle goals op een rij.