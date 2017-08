Ook zonder de twee belangrijke krachten leek Real het tegen Valencia wel af te kunnen. Marco Asensio profiteerde in de tiende minuut van balverlies bij Valencia. De aanvallende middenvelder plaatste de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in de hoek van het doel: 1-0. Acht minuten later was het alweer gelijk. Carlos Soler kon de bal, na een vlotte aanval, binnentikken.

Real ging na rust op jacht naar de winnende treffer, maar het doelpunt viel juist aan de andere kant. Geoffrey Kondogbia scoorde in de 77e minuut. Asensio, met zijn tweede treffer van de avond, zorgde er voor dat Real toch nog een punt aan het duel overhield. Karim Benzema miste kort voor tijd twee grote kansen voor Real.

Ronaldo heeft er nu drie van zijn vijf wedstrijden schorsing (na rood in de return van de Spaanse Supercup tegen FC Barcelona) opzitten. De Portugees ontbreekt nog in de competitiewedstrijden tegen Levante en Real Sociedad.

FC Barcelona wist zaterdag wel te winnen. Lionel Messi scoorde na rust in de uitwedstrijd bij Alavés twee keer: 0-2. De Argentijnse spelmaker had zijn ploeg voor rust al op voorsprong moeten schieten. Hij miste toen echter voor de tiende keer een strafschop in de Spaanse competitie. De eerste treffer van Messi tegen Alavés was zijn 350e in La Liga. Hij bereikte als eerste voetballer die mijlpaal.

Barcelona versloeg Real Betis vorige week in het eerste competitieduel van het seizoen ook met 2-0, en heeft nu twee punten voorsprong op Real. Gerard Piqué speelde zaterdag zijn vierhonderdste wedstrijd in het shirt van Barcelona.