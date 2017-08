Ajax heeft veld VVV-Venlo op de korrel

"Je voeten branden gewoon weg aan de onderkant”, baalde Huntelaar. „Ik ben er geen voorstander van. De bal rolt niet en het is stroperig. Als je een steekbal wilde geven, moest je bijna schieten. Maar je hebt er mee te doen. Ik kan er nog heel veel over zeggen, maar de bal ligt bij de KNVB.”

Huntelaar had een medestander in VVV-trainer Maurice Steijn. "Het is een beter veld dan vorig seizoen, maar ik ben ook voorstander van gewoon gras.” Van de Beek eveneens. "De bal stuitte alle kanten op, waardoor het heel lastig was. Je zag vooral de eerste helft dat we er heel veel moeite mee hadden. Zij spelen veel meer de lange bal, dan is het minder erg.”