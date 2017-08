De rapporteur voor het Voetballer van het Jaar-klassement zag in Toornstra één van de uitblinkers in De Kuip. „Die jongen speelde een hele goede wedstrijd, zoals we dat eigenlijk van hem gewend zijn”, aldus Israel, die de middenvelder beloonde met een 7. „Hij verricht ontzettend veel arbeid, heeft een goed overzicht en een sterke trap.”

Afgelopen seizoen was Toornstra veertien keer trefzeker voor de Rotterdammers. Al die doelpunten maakte hij in eigen huis. Dit weekeinde bracht hij zijn eerste twee goals van het nieuwe seizoen op het scorebord. Wederom in De Kuip. „Het is lastig te verklaren waardoor dat komt”, glimlacht Israel. „Misschien komt er ook wat geluk bij kijken. Neem de openingsgoal van gisteren. Toornstra raakte de kopbal van Kevin Diks, die eveneens een sterke wedstrijd speelde, nog net aan. Dat zou in een uitwedstrijd net zo goed kunnen gebeuren. Wellicht speelt het een rol dat Feyenoord thuis nog net iets aanvallender speelt.”

Ondanks zijn sterke prestaties is er geen plaats voor Toornstra in de selectie van Oranje, dat komende week twee WK-kwalificatiewedstrijden speelt tegen Frankrijk en Bulgarije. Bondscoach Dick Advocaat selecteerde in de persoon van Tonny Vilhena slechts één Feyenoorder. „Dat verbaast me wel ja”, reageert Israel. „Ik denk dat Toornstra hiervoor in aanmerking had moeten komen. Hij had het verdiend. Al is het natuurlijk wel zo dat de concurrentie op het middenveld bij Oranje groot is met spelers als Georginio Wijnaldum en Kevin Strootman.”