premium

Klopp stelt Belgische doelman gerust

35 min geleden ANP

Simon Mignolet blijft de eerste doelman van Liverpool. Coach Jürgen Klopp liet daarover geen twijfel bestaan, hoewel de Belg zondag in de gewonnen wedstrijd tegen Arsenal op de tribune zat. "De volgende wedstrijd staat Simon weer in het doel. Maar ook voor een keeper is het belangrijk af en toe even rust te nemen.''