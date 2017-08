Nieuwe tegenvaller voor Verstappen

Hij moet door de onvoorziene wisseling van zijn motor voor straf een flink aantal plaatsen naar achteren in de startopstelling voor de race. Teambaas Christian Horner van Red Bull heeft dat bevestigd. "Dit is werkelijk heel frustrerend voor hem.''

Verstappen beleefde zondag zijn zoveelste tegenvaller van dit jaar in de Grand Prix van België. Voor het oog van tienduizenden Nederlandse supporters begaf na acht ronden op het circuit van Spa-Fancorchamps zijn bolide het. Het was de zesde uitvalbeurt van de Limburger in twaalf races.

Lees ook:

- Verstappen zit gevangen bij Red Bull - Verstappen: 'Dit hou ik niet lang vol' - Verstappen haalt hard uit naar team - Nieuw drama voor Verstappen - Jos Verstappen: 'dit houdt geen stand zo'

Horner liet na de race weten dat motorleverancier Renault alle blaam treft. "Ik begrijp zijn ergernis, maar wij kunnen er niets aan doen dat de motor van Renault zo onbetrouwbaar is. Verstappen heeft gewoon ongelooflijk veel pech."

De teambaas gelooft in de veerkracht van de Nederlander, die enorm teleurgesteld was over zijn vroege uitvalbeurt op Spa. "Max is een fantastisch talent, die op een fenomenaal hoog niveau racet. Hij is zo vastberaden, dat ik zeker weet dat hij hier als een sterkere coureur uitkomt. Ook op Monza zal hij weer laten zien waartoe hij in staat is, ondanks de straffen die hij moet incasseren", aldus Horner, die niet aangaf hoeveel startplaatsen Verstappen komende zondag precies moet inleveren.