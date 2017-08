Rekik: 'Lijkt wel of het zo moest zijn'

"Ik had hier niet op gerekend, maar des te mooier dat ik me weer mag melden", zei Rekik maandag bij aankomst in Noordwijk. De 22-jarige Hagenaar speelde zo'n 3,5 jaar geleden zijn eerste en vooralsnog enige interland, in het Stade de France tegen Frankrijk.

Onmogelijk

"En nu spelen we daar deze week weer tegen de Fransen en ben ik er wéér bij. Mooi ja, het lijkt wel of het zo heeft moeten zijn. Het wordt heel zwaar, iedereen weet dat Frankrijk over topspelers beschikt. Maar in het voetbal is niets onmogelijk. We gaan er alles aan doen om daar te winnen."

Voor Rekik, die eerder twee jaar op huurbasis voor PSV speelde, voelde zijn overstap naar Hertha BSC als een kans om zijn carrière een nieuwe impuls te geven. "Die kon ik niet laten liggen. De Bundesliga kende ik al van televisie, het kostte me dus weinig tijd om me aan te passen. Tot nu toe heb ik alle wedstrijden in de basis gestaan."