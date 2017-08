De Jong moet leidersrol op zich nemen bij Ajax

"Het voelt weer als vanouds, ik zag veel oude bekenden", aldus De Jong, die voor drie jaar tekende, op het clubkanaal van Ajax. "Ik heb in de voorbereiding bij Newcastle United het gevoel gekregen dat ik niet echt in de plannen voorkwam. Toen heb ik met de club gesproken en meldde Ajax zich een week geleden. Voor mij was dat een mooie kans. Het voelt weer als thuiskomen. Ik had wel een paar andere opties, maar die voelden net niet goed. Toen Ajax belde, voelde dat als een ideale stap."

De Jong trainde maandag direct mee met Ajax. "De laatste dingetjes moesten nog rondkomen met Newcastle, maar gelukkig was dat net op tijd, zodat ik kon trainen. De trainer (Marcel Keizer, red.) verwacht van me dat ik een leider ben in het team en de toon zet op de trainingen. Die rol lag mij in het verleden ook wel. Ik zal het zelf moeten laten zien op de trainingen, want in het voetbal heb je nooit garanties."