Cilic naar tweede ronde US Open

Cilic stuit in de tweede ronde op de Duitser Florian Mayer, die vier sets nodig had tegen de Braziliaan Rogerio Dutra Silva: 7-5 0-6 6-3 6-4. Cilic won de US open drie jaar geleden. Hij geldt dit keer als outsider nu Andy Murray, Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Milos Raonic en Kei Nishikori ontbreken.