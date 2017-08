'Arsenal raakt Oxlade-Chamberlain kwijt aan Chelsea'

De doorgaans goed ingevoerde BBC weet dat beide clubs overeenstemming hebben bereikt over de transfersom van de 24-jarige Oxlade-Chamberlain. Wat de transfer extra opmerkelijk maakt, is dat de middenvelder dit seizoen tot dusver alles speelde bij Arsenal. Ook Liverpool zou interesse hebben gehad in de Engelse international, die echter een voorkeur zou hebben voor Chelsea.

Het is niet de eerste keer dat Arsenal een belangrijke kracht kwijtraakt aan een directe concurrent. In de voorbije jaren verruilden Samir Nasri en Gaël Clichy de Londense club voor een avontuur bij Manchester City, terwijl Robin van Persie overstapte naar Manchester United.