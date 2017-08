'De Boer krijgt het vertrouwen van Palace-voorzitter'

De Boer beleeft een dramatische start bij Crystal Palace, dat de eerste drie competitiewedstrijden verloor van achtereenvolgens Huddersfield Town (0-3), Liverpool (1-0) en Swansea City (0-2). Engelse media schreven dat de positie van De Boer daardoor direct onder druk zou zijn komen te staan, maar volgens The Guardian krijgt De Boer van Parish het vertrouwen.

Wel wil de voorzitter dat De Boer zijn speelwijze zo snel mogelijk ingeslepen krijgt in het elftal van Crystal Palace. De coach kiest met een 3-4-3 formatie voor een voetballend systeem. Een cultuuromslag waar zijn spelers duidelijk nog aan moeten wennen.

Volgens het Britse medium is Palace in de race om de handtekening van Liverpool-speler Mamadou Sakho, die afgelopen seizoen al op huurbasis voor de Londenaren speelde. Ook West Bromwich Albion is geïnteresseerd in de verdediger.