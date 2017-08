Natuurlijk was ze weer strijdbaar en stijlvol als altijd. Gehuld een in opvallend zwart jurkje, dat is belegd met kirstalletjes, wilde de gevallen ster de wereld laten zien dat ze nog steeds kan schitteren op de tennisbaan.

De inmiddels 30 jaar oude Russin maakt haar rentree op grandslamniveau na negentien maanden afwezigheid. Na de Australian Open van vorig jaar werd ze betrapt op het verboden middel meldonium en dat had een schorsing van vijftien maanden tot gevolg.

Hierdoor staat de Russin nog buiten de tophonderd geklasseerd (momenteel op plaatst 146) waardoor ze niet rechtstreeks is geplaatst voor de grandslamtoernooien. In mei vroeg ze een wildcard aan voor Roland Garros, maar die werd haar door de principiële Fransen geweigerd. Op Wimbledon wilde ze meedoen aan het kwalificatietoernooi, maar dat ging niet door wegens een blessure.

De organisatie van de US Open gunde de kampioene van 2006 wel een wildcard en de als nummer twee geplaatste Halep had de pech haar in de eerste ronde te treffen. De Roemeense rende zich rot in het met 23 duizend toeschouwers volgepakte Arthur Ashe Stadium. Ze vocht in de tweede set terug bij een 4-1 achterstand, maar moest in de beslissende serie buigen voor de ijskoningin.

Dit tot genoegen van Sven Groeneveld, de Nederlandse coach die Sjarapova ook in slechte tijden trouw is gebleven. Emotioneel liet Sjarapova zich na de laatste klap op de knieën vallen. En ‘ondanks alles’ sloot het Amerikaanse publiek haar in de armen.

,,Je vraagt je soms af waarom je zo hard werkt en zo veel dingen aan de kant zet’’, zei de winnares na afloop. ,,Maar dit is het dus. Voor dit soort wedstrijden doe ik het.’’

Sjarapova speelde tijdens haar loopbaan inmiddels 18 avondpartijen in het Arthur Ashe Stadium en won ze allemaal. Over een verklaring hoefde ze niet lang na te denken. ,,Het is dan prime time. Daar ben ik dol op.’’

De herintredende diva zou dit toernooi weleens heel ver kunnen komen, want ze heeft op weg naar de finale nu al de op papier hoogste hobbel genomen. In de tweede ronde speelt ze tegen de Hongaarse Timea Babos, de nummer 59 van de wereld.