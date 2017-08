Van Persie: blij met elke rol bij Oranje

De ironie is dat de doelpuntenshow, hier in het trainingskamp van het Nederlands elftal, geen enkele garantie biedt op speeltijd donderdag in Parijs tegen Frankrijk. De een zit op de bank bij zijn club Tottenham Hotspur, de ander is anderhalf jaar weggeweest bij het Nederlands elftal.

Het is om die reden dat de oudste, Van Persie (34), al blij is dat hij onder Dick Advocaat weer terug is en ’in welke rol dan ook’ een bijdrage wil leveren aan de kwalificatie van Oranje voor het WK in Rusland. De man die al 101 interlands achter zijn naam heeft staan, is bereid om in Frankrijk of tegen Bulgarije (zondag) alles te doen voor de ploeg. Hij zal genoegen nemen met een plek op de bank, met een rol als invaller of als basisspeler.

Het is nog even een dingetje of hij nu wel of niet last heeft van de schouder, die hem volgens de Turken het spelen van een wedstrijd binnen een week onmogelijk zou maken. Van Persie grijnst als de vragen komen. "Neem van mij aan, en dat heb je ook kunnen zien, dat ik lekker getraind heb. En laten we in het belang van het Nederlands elftal er verder even niks over zeggen…”

De Fransen hoeven niet wijzer te worden gemaakt, is het credo binnen Oranje. Maar niemand hoeft te denken dat hij door Advocaat is teruggehaald om ’een beetje mental coach’ te spelen bij een jonge spelersgroep. „Kom zeg, ik ben als speler terug in de selectie van Oranje. Niet als opa die wat jonge gasten de hele week tips komt geven. Je weet dat ik altijd al energie in jonge spelers heb gestoken en dat zal ook niet anders zijn. Als ik met Vincent Janssen klets over de rol van spits, blijft dat tussen hem en mij. Maar verder wil ik vooral zelf echt inbreng hebben.”

Foto: ANP

In de ochtenduren kwam hij via de voordeur van hotel Huis ter Duin binnen. Excited, zoals hij het na 12 jaar Engels praten in de Premier League en nog eens 2 jaar in het Engels communiceren in Turkije, noemt. Hij voelt bijna dezelfde spanning als bij zijn debuut destijds. Vandaar dat hij ook meteen ’ja’ zei toen Advocaat hem een tijdje terug belde. „Dick vroeg nog of ik er over moest nadenken. Ik zei, nee hoor. Ik kom!”

Of er bij hem nog rancune speelt? Van Persie schudt heftig van ’nee’. Hij begrijpt de vraag wel, maar legt uit dat hij weet hoe het in topvoetbal werkt. „Ik heb het geluk dat ik 10,5 jaar aan de goede kant van de keuzes heb gezeten. Ik heb heel veel interlands mogen spelen, prachtige toernooien meegemaakt en ik was bijna tien jaar ook nog eens basisspeler. Soms maak je de andere kant van de medaille mee en dat is de afgelopen anderhalf jaar het geval geweest. Daar heb ik nog begrip voor ook.”

Geen kwaad woord ook over Danny Blind. „Ik vind Danny Blind nog steeds een goede trainer. Dat blijf ik zeggen.” Dat uitgerekend de man, met wie hij net een jaar heeft samengewerkt bij Fenerbahçe de bondscoach richting het WK in Rusland is geworden, helpt wel. „Advocaat heeft mij goed leren kennen. Als speler en als mens. We hebben goed samengewerkt en hij heeft mij van dichtbij meegemaakt elke dag.”

Foto: ANP

Frankrijk-uit is in alle opzichten ook een topwedstrijd. Van Persie zegt te genieten van de momenten waarop het voetbal het uiterste van een speler vraagt en de spanning oploopt. „Ik hou daarvan, zo’n cruciale week waarin je niet weet wat er komen gaat.” Het brengt warme herinneringen aan die droomgoal tegen de regerend wereldkampioen Spanje tijdens het WK in Brazilië. Hoe groter de belangen, hoe koeler de topscorer is.

Het is precies om die reden dat Advocaat hem, samen met Wesley Sneijder en Arjen Robben, weer in de groep wilde hebben. Ze kennen het klappen van de zweep en zijn niet bang voor de Pogba’s of Griezmannen van deze wereld.

Van Persie grijnst: „Maar eh, het zijn wel allemaal powerhouses bij die Fransen. Die sloop je niet zomaar even. Dat ga ik dus ook niet roepen. Frankrijk hoort bij de topdrie van de wereld. Om Frankrijk te verslaan moet binnen het team alles kloppen en moet je ook een beetje geluk hebben.”