Van de Beek: van fan tot ploeggenoot

In korte broek en met een goed humeur meldde Van de Beek zich als debutant bij het spelershotel Huis ter Duin. „Mijn vader nam me van jongs af aan mee naar Oranje”, zei de speler die nu ook door Van de Beek senior werd afgezet. „Het is wel bijzonder dat ik als fan van Robin, Arjen en Wesley op de tribune zat en nu in dezelfde selectie zit. Prachtig. Ik hoop wat tips van ze te krijgen”, aldus de 20-jarige middenvelder van Ajax, wiens glimlach geen moment van zijn gezicht verdween.

„Het Nederlands elftal komt snel voor me, maar ik ben heel blij dat ik hier mag zijn en dat de bondscoach het in me ziet zitten. Ik heb gelezen dat hij lovend over me was. Dat geeft vertrouwen. Ik vond de voorselectie al fantastisch, een goed teken. Maar deze definitieve keuze is nog veel mooier. Ik zie wel wat er allemaal op me afkomt, zal me moeten voorstellen, maar daar kom ik wel uit. Er zullen genoeg jongens zijn die me willen helpen wegwijs te worden. Ik heb er zin in.”

Als bondscoach Dick Advocaat en zijn assistent Ruud Gullit bijgelovig zijn, doen ze er donderdag goed aan Van de Beek op te stellen tegen Frankrijk. De Ajax-speler had acht keer eerder een Franse tegenstander, won vier keer, speelde drie keer gelijk en verloor dus slechts éénmaal. In die acht wedstrijden scoorde hij acht keer, eens per 74 minuten. „Die Fransen liggen me wel goed, ja”, knipoogde de kersverse international. „Ik weet niet of het toeval is, maar ik scoor bijna altijd tegen ze.”