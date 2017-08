Siem de Jong koopje voor Ajax

De Jong werd onder Frank de Boer vier keer kampioen met Ajax, won de KNVB-beker én de Johan Cruijff Schaal. Zijn periode bij Newcastle United liep mede door langdurig blessureleed uit op een teleurstelling. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan PSV, nadat hij zichzelf eerst bij Ajax had aangeboden.

De Amsterdammers zien af van de komst van Nigel de Jong. De oud-speler van Ajax was bereid flink in te leveren en voorzag voor zichzelf een rol als een van de leiders. Ajax voerde twee gesprekken met Rodger Linse, de zaakwaarnemer van De Jong, besprak de optie in het Technisch Hart, maar zette uiteindelijk een streep door de naam.