„Ik hou daarvan, zo’n cruciale week waarin je niet weet wat er komen gaat”, aldus Van Persie, die na anderhalf jaar weer terug is bij Oranje. De WK-kwalificatiekraker brengt warme herinneringen aan die droomgoal tegen de regerend wereldkampioen Spanje tijdens het WK in Brazilië. Hoe groter de belangen, hoe koeler de topscorer is.

Het is precies om die reden dat bondscoach Dick Advocaat hem, samen met Wesley Sneijder en Arjen Robben, weer in de groep wilde hebben. Ze kennen het klappen van de zweep en zijn niet bang voor de Pogba’s of Griezmannen van deze wereld.

Van Persie grijnst: „Maar eh, het zijn wel allemaal powerhouses bij die Fransen. Die sloop je niet zomaar even. Dat ga ik dus ook niet roepen. Frankrijk hoort bij de topdrie van de wereld. Om Frankrijk te verslaan moet binnen het team alles kloppen en moet je ook een beetje geluk hebben.”