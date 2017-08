Liverpool breekt transferrecord voor Keita

Liverpool wilde de middenvelder uit Guinee eigenlijk nu al overnemen. Een bod van naar verluidt 80 miljoen euro werd afgewezen door Leipzig. Keita heeft echter een clausule in zijn contract staan dat hij per 1 juli 2018 voor een bedrag van 48 miljoen pond (bijna 52 miljoen euro) mag vertrekken. Liverpool betaalt dat bedrag, waarmee Keita de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis wordt.

Keita scoorde in het succesvolle eerste seizoen in de Bundesliga van Leipzig acht keer in 31 duels. ,,Ik ben verheugd dat er nu een overeenkomst is gesloten. Ik ga nog een jaar alles geven voor RBL om daarna onderdeel te worden van een spannend project in Liverpool", aldus Keita.