Halve omhaal Mandzukic mooiste in Champions League

38 min geleden

De goal van Juventus-spits Mario Mandzukic in de finale van de Champions League tegen Real Madrid was afgelopen seizoen de mooiste in het Europese kampioenenbal. Dat hebben de stemmers van een poll op de website van de UEFA beslist.