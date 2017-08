SC Heerenveen wil FC Utrecht-verdediger Leeuwin

SC Heerenveen en FC Utrecht zijn in vergevorderde onderhandeling over een transfer van Leeuwin en de verwachting is, dat beide partijen elkaar op korte termijn zullen vinden. FC Utrecht versterkte zich eerder deze transferwindow al met Dario Dumic en heeft verder ook Mark van der Maarel, Willem Janssen en Edson Braafheid als opties voor het verdedigingscentrum. Het is niet duidelijk of FC Utrecht bij een vertrek van Leeuwin een extra verdediger aan zal trekken.

Leeuwin is begonnen aan zijn vierde seizoen bij FC Utrecht, de club waarbij hij eerder ook zijn opleiding genoot en zijn debuut maakte in het profvoetbal. Voor zijn periode in Utrecht speelde Leeuwin voor SC Cambuur en ADO Den Haag en AGOVV Apeldoorn. Eerder deze zomer haalde de verdediger het nieuws toen hij op Zoudenbalch, het trainingscomplex van FC Utrecht, werd aangereden door een scooter en per ambulance naar het ziekenhuis moest worden vervoerd.

Eerder probeerde SC Heerenveen om Jordens Peters van Willem II aan te trekken, maar de Tilburgers staken daar een stokje voor.