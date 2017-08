Roche loopt half minuutje in op Froome

Het was de tweede etappezege van Trentin in deze Vuelta. In de vierde rit was hij ook al de beste.

Chris Froome finishte keurig in het groepje met favorieten en behoudt de rode leiderstrui. Nicolas Roche maakte dankzij een geweldige afdaling 29 seconden goed op de Britse favoriet voor de eindzege. Hij verkleinde zijn achterstand tot 36 seconden en deelt de tweede plaats van het algemeen klassement nu met de Colombiaan Esteban Chaves.

Terpstra en Lindeman

De tiende etappe kende een lange vlucht met achttien avonturiers. Niki Terpstra en Bert-Jan Lindeman zaten aanvankelijk in de kopgroep. Op de laatste klim naar de top van de Collado Bermejo moesten ze het antwoord schuldig blijven op een tempoversnelling. De Spanjaarden Jaime Rosón en Rojas gingen samen met de latere ritwinnaar Trentin en Zuid-Afrikaan Reinardt Janse van Rensburg verder. Het viertal bereikte samen de top en stortte zich in een lastige afdaling.

Janse van Rensburg weigerde al te veel risico te nemen en haakte af na enkele gevaarlijke haarspeldbochten. Ook Rosón kon Trentin en Rojas niet volgen. De tweevoudig Spaans kampioen hoopte in zijn geboortestreek op een etappezege maar was kansloos in een sprint tegen Trentin, de drager van de groene trui. Vincenzo Nibali probeerde de favorieten in de afdaling nog te verrassen maar alleen Roche wist uiteindelijk wat tijd te winnen.

Wilco Kelderman, Sam Oomen en ook Steven Kruijswijk finishten samen met Froome, die in een loodzware finale van de elfde etappe ongetwijfeld opnieuw getest zal worden. Maar liefst 35 van de laatste 50 kilometers gaan woensdag bergop.

Foto: Vuelta