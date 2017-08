Telesport 'Afwezigheid Toornstra gemis voor Oranje'

11 min geleden

In Telesport VNDG: Valentijn Driessen, chef voetbal, verbaast zich over de afwezigheid van Jens Toornstra bij Oranje, oud-international Stan Valckx over de kansen van Oranje tegen Frankrijk en oud-Feyenoorder Chris Gyan schreef zijn biografie.