McGregor moet 60 dagen rust houden

De Ierse vechtsporter heeft na zijn technische knock-out in de bokspartij met Floyd Mayweather een medische schorsing van ongeveer twee maanden opgelegd gekregen.

De doktoren van de Nevada Athletic Commission besloten daartoe nadat ze The Notorious, die normaal gesproken als MMA-vechter uitkomt in de UFC, uitvoerig hadden onderzocht.

Het schorsen van een atleet is gebruikelijk in de vechtsportwereld. Het is vooral gericht op een zo snel en optimaal mogelijk herstel.

McGregor, die normaal gesproken als MMA-vechter uitkomt in de UFC, verloor zijn gevecht met Mayweather na een technische knock-out. De scheidsrechter greep in de tiende ronde in nadat de Ier een paar rake stoten had moeten incasseren.

Mayweather, voor wie de partij in Las Vegas zijn allerlaatste was, kwam in tegenstelling tot zijn opponent volledig ongeschonden uit de strijd. De 40-jarige bokser kreeg geen schorsing en stond maandag zelfs alweer op het basketbalveld voor een benefietwedstrijd.

Voormalig All-Star Allan Iverson was aandachtig toeschouwer bij het potje en was onder de indruk. "De ene dag geef je Conor McGregor op zijn donder en nu sta je lekker te basketballen, mijn God", riep de ex-basketballer vol bewondering richting de ongeslagen Mayweather.