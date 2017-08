De Spanjaard, bezig aan zijn laatste dagen als professioneel wielrenner, bleef ondanks een aanval van Vincenzo Nibali uit de problemen. De Italiaanse afdalingsexpert koos vlak voor de top van de slotklim de aanval, waarna hij bergaf het verschil probeerde te maken. Tevergeefs.

Foto: LV2017

"Zijn poging was behoorlijk voorspelbaar. We wisten dat we moesten opletten", aldus Contador. "We konden hem daarom best goed volgen en uiteindelijk kwam alles ook gewoon weer bij elkaar. Toch was de afdaling behoorlijk lastig. Sommige stukken waren nat, terwijl andere juist weer droog lagen. Dat maakte het gevaarlijk, maar we kwamen zonder problemen beneden."

Foto: EPA

Ondanks het feit dat Contador 'gewoon' in de eerste grote groep finishte, was het geen makkelijke dag geweest voor de kopman van Trek-Segafredo. Al gold dat eigenlijk voor het gehele peloton.

"Het was een zware, maar bovenal snelle rit. De gemiddelde snelheid was 45 kilometer per uur. Tijdens de eerste twee uur reden we in de stromende regen zelfs 50 kilometer per uur. Ik kon amper geloven dat we in Murcia waren. Er viel vandaag meer regen dan we tot nu hebben gehad deze zomer."

's Avonds kampte Contador dan ook met de naweeën van zijn inspanningen. "Mijn benen zijn hard en opgezwollen. Voor het herstel is het belangrijk dat ze goed worden gemasseerd. En dan zien we wel hoe het morgen gaat. Het wordt door de twee cols in ieder geval zwaar, zeker na een dag als vandaag."

Foto: LV2017