De nieuwe nummer één van de wereld worstelde één set met de Serviër Dusan Lajovic en sloeg vervolgens toe: 7-6 (6), 6-2, 6-2.

De tweevoudig winnaar van de US Open uit Spanje stuit in de tweede ronde op de Japanner Taro Daniel of Amerikaan Tommie Paul.

Lajovic begon goed aan de wedstrijd en oogstte aanvankelijk veel applaus met zijn backhands. De nummer 85 van de wereldranglijst mocht bij een voorsprong van 5-4 in de eerste set serveren, maar verloor echter zijn opslagbeurt en even later ook de tiebreak.

De eerste set duurde ruim een uur, bijna net zolang als de tweede en derde bij elkaar. Nadal ging beter en beter spelen en Lajovic bood steeds minder partij. De Serviër won nog maar vier games, keurig verdeeld over set twee en drie.