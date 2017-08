Nadal hekelt beslissing Murray

"Het is een beetje raar dat hij zich terugtrok een dag nadat er was geloot", aldus Nadal. De Spanjaard zou in de halve eindstrijd op Roger Federer kunnen stuiten. Als de Brit voor de loting had afgezegd, had de Zwitser de nummer tweede plek op de plaatsingslijst overgenomen van Murray. Nadal en Federer hadden elkaar dan pas in de finale kunnen treffen.

"Het is vreemd en moeilijk om te begrijpen", vervolgde Nadal. "Maar het ergste is zijn blessure. Ik wens Andy een spoedig herstel." Murray kampt met een heupblessure, die hem sinds Roland Garros parten speelt. "Blessures zijn voor iedereen vervelend. Dat weet ik beter dan wie dan ook", aldus Nadal, die geregeld maanden aan de kant stond met vooral knieblessures.

Feel sorry for #AndyMurray but he just ruined the US open draw. Would have been better for #Fed #Rafa to be in opposite halves.