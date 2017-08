Bij een uitglijder in het Stade de France dreigt Oranje voor de tweede keer op rij een eindtoernooi mis te lopen. "Op deze wedstrijd staat veel druk, maar dat hebben we volledig aan onszelf te danken. We moeten het donderdag maar laten zien'', zegt de middenvelder van AS Roma.

Het Nederlands elftal staat na zes van de tien kwalificatiewedstrijden voor het WK 2018 drie punten achter op Frankrijk en Zweden. Opnieuw verloopt de kwalificatiereeks stroef, net als voor het EK 2016. Het onnodige puntenverlies tegen Zweden (1-1) laat zich nog steeds voelen, evenals de dramatische nederlaag tegen Bulgarije (2-0). In beide wedstrijden speelde Strootman, die toch een van de leiders van dit Oranje moet zijn, uiterst ongelukkig.

"We zijn niet meer het Nederlands elftal van tien jaar geleden. Dat weet iedereen, daar kan ik heel duidelijk over zijn'', aldus de 27-jarige Ridderkerker. "We moeten het met z'n allen doen en echt als team functioneren, dan kunnen we resultaten halen. We hebben het eerder laten liggen, daardoor is de druk nu groot. Maar daar zullen we mee moeten 'dealen'.''

Wat dat betreft komt de ervaring van de teruggekeerde Robin van Persie volgens Strootman goed van pas. ,,Robin is een fantastische voetballer. In het verleden is hij heel belangrijk geweest voor het Nederlands elftal, hopelijk kan hij dat donderdag ook zijn. Jongens als Van Persie, Robben, Sneijder en Stekelenburg hebben vaker voor zulke wedstrijden gestaan, waar veel druk op ligt. Die raken daar niet van in de war. Die ervaring kunnen we goed gebruiken.''