De vijfvoudig winnaar doet voor de zeventiende keer mee in New York en werd in de eerste ronde slechts één keer eerder gedwongen tot een vijfsetter. Bij zijn eerste deelname, in 2000. De Nederlander Peter Wessels moest toen in de vijfde set opgeven met een enkelblessure.

In totaal speelde Federer vier keer een vijfsetter in de openingsronde van een grandslamtoernooi. Drie keer stapte hij als winnaar van de baan. Alleen Jiri Novak rekende achttien jaar geleden op Wimbledon in de beslissende set af met de negentienvoudig grandslamwinaar.