Van Aken zet krabbel bij Sheffield

Van Aken maakte op negentienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal van Heerenveen, en kwam in vier jaar tijd tot 89 wedstrijden. Daarin scoorde hij drie keer. ,,Bij Sheffield hoop ik mezelf verder te kunnen ontwikkelen om zo op een dag samen de stap naar de Premier League te maken. We gaan er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen'', aldus Van Aken.

Heerenveen baalt ervan Van Aken kort voor het einde van de transferdeadline kwijt te raken. ,,Joost heeft zich echter altijd zeer correct opgesteld en dus wilden we hem deze kans niet ontnemen'', zegt Gerry Hamstra, technisch manager van de Friezen.