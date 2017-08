premium

Kelderman knap vierde in loodzware Vuelta-etappe

31 min geleden

Wilco Kelderman is in de elfde etappe van de Ronde van Spanje naar een knappe vierde plek gereden in hetzelfde groepje als Chris Froome. De rit voerde over 187,5 kilometer van Lorca naar Calar Alto, met twee cols van de eerste categorie. Maar liefst 35 van de laatste 50 kilometers gingen woensdag bergop. Miguel Angel Lopez schreef de bergrit op zijn naam. Hij had 14 seconden voorsprong op rode truidrager Froome.