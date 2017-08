Uiteindelijk was hij dik tevreden over zijn vierde plaats. De kopman van Team Sunweb klom namelijk van de elfde naar de vijfde positie in het algemeen klassement, op slechts vier seconden van de Colombiaanse nummer drie Esteban Chaves.

"Ik heb heel lang gedacht dat de ritzege er ook nog inza. Op de voorlaatste klim voelde ik dat ik in orde was. Tijdens de finale was het goed opletten en alles geven, zeker toen we aan de laatste twee kilometer begonnen die weer erg steil waren. Daar heb ik geprobeerd voluit te gaan, maar er waren enkele renners net wat sterker. En dat is jammer", zei Kelderman aan de finish.

"Maar ik ben opgelucht dat ik vandaag zo goed reed. Het vertrouwen is er wel hoor en ik voel me dit seizoen ook beter dan ooit. Ik sta nu vijfde, dicht bij het podium en dat is een mooi vooruitzicht. Maar er komt nog zoveel aan de komende dagen. Van iemand als bijvoorbeeld Contador kan je altijd nog wat verwachten. Het is gewoon elke dag knokken.''